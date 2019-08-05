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رياضة

جوارديولا يكشف سبب استبعاد محرز أمام ليفربول

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:43 ص
جوارديولا وصلاح
جوارديولا وصلاح
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أفصح الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن سر استبعاده للنجم الجزائري رياض محرز، جناح الفريق من مباراة ليفربول، التي أقيمت الأحد، على ملعب «ويمبلي».

وفاز مانشستر سيتي بلقب الدرع الخيرية "كأس السوبر الإنجليزي " بعدما انتصر على نظيره ليفربول بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي من اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد.

وأكد جوارديولا، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، عقب المباراة، أنه قرر استبعاد محرز تجنبا لاختبار المنشطات، مشيرًا إلى أن اللاعب حرص على العودة سريعا من إجازته بعد فوزه مع منتخب بلاده بلقب بطولة الأمم الإفريقية 2019، للحاق بمواجهة ليفربول لكنه في النهاية لم يشارك.

وأوضح: «محرز طلب مني هاتفيا اللعب أمام ليفربول، وأخبرني أنه سيعود بعد 10 أيام من فوزه مع الجزائر ببطولة إفريقيا، وأكد له أنني أرحب بذلك وأن الامر سيكون مثاليا في حالة حضوره».

وكشف جوارديولا، سر استبعاد رياض من المباراة، موضحًا أنه تناول دواء لا يعرف أطباء مانشستر سيتي مكوناته، ومن المحتمل احتوائه على مادة منشطة قد ينتج عنها نتيجة إيجابية في كشف المنشطات بعد المباراة.

وتابع: «لا يمكننا المخاطرة به واشراكه في المباراة خاصة أن الأطباء لا يعرفون طبيعة تلك العقاقير التي تناولها، كما أن اللاعب خضع لفترة راحة أقل هذا الصيف، ونتمنى لحاقه بالمباراة القادمة أمام وست هام».
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