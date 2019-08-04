توقيع اتفاقية بين "النقل" و "بومباردييه" لربط العاصمة الإدارية بـ 6 أكتوبر

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان، ووزير النقل، ورئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل، اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد بحث التعاون المشترك مع الشركة في مشروعات قطار المونوريل، حيث تم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الكبري ومدينة 6 اكتوبر بإجمالي طول 96 كم.





ويتضمن العقد الممتد لثلاثين سنة تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، بالإضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة.



