حكومة الوفاق الليبية تقرر منع "سلامة" من استخدام مطار زوارة

أعلن وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني الليبية هشام بوشكيوات، مساء السبت، رفضهم الاستمرار في منح إذن هبوط للمبعوث الأممي غسان سلامة بمطار زوارة غربي البلاد.



وقال "بوشكيوات"، في مداخلة مع قناة "ليبيا لكل الأحرار" رصدتها صحيفة المرصد الليبية: "اعتبارًا من اليوم لن يُعطى أي تصريح هبوط لطائرة سلامة عبر مطار زوارة وعليه الهبوط عبر مطار معيتيقة في طرابلس واستخدامه أسوة بالليبيين".



وأضاف: "أجدد دعوتي لـ غسان سلامة ونائبته لزيارة مطار معيتيقة، وأطالبه بأن لا يكون سياسيا فيما يتعلق بأرواح المدنيين".



يأتي هذا في ظل حملة تشنها حكومة الوفاق والموالين لها على سلامة بسبب إحاطته الأخيرة التي وصفها الكثيرين بالمتوازنة وبأن سهامها طالت الجميع، فيما يرى آخرون بأن مرد هذه الحملة هو محاولة الحكومة البحث عن شماعة وكبش فداء لتعليق إخفاقاتها الدولية عليه.



وكان سلامة طالب في إحاطته لمجلس الأمن الإثنين الماضي حكومة الوفاق إلى وقف استخدام مطار معيتيقة لأغراض عسكرية.