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عالم

تحرير موقعي «الهنجر» والتباب «السود» في صعدة باليمن

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:40 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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حررت القوات الحكومية اليمنية مدعومة بالتحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، مواقع استراتيجية في مديرية باقم - شمالي محافظة صعدة.

ونقلت وكالة خبر للأنباء اليمينة، عن أركان حرب اللواء الخامس حرس حدود التابع لمحور آزال العميد محمد الباهلي، إن قوات الجيش حررت موقع الهنجر، والتباب السود في مديرية باقم.

وأكد الباهلي، أن قوات الجيش قطعت خطوط إمداد مليشيا الحوثي التي تؤدي إلى مركز مديرية باقم، مشيرًا إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية، ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير مواقع جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة ضد المسلحين الحوثيين.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري (لم تسميه) قوله، إن قوات الجيش الوطني حررت مرتفعات جبال الدخاس والخضاض بمديرية الصفراء، لافتة إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين واستعادة بعض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ويواصل الجيش اليمني مسنودًا بقوات التحالف الذي تقوده السعودية، تقدمه في محافظة صعدة (معقل الحوثيين الأول)، في 5 جبهات ضمن عملية أطلق عليها اسم "قطع رأس الأفعى"؛ تهدف الوصول إلى معقل زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، المختبئ في كهوف مران بالمحافظة.
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