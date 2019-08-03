تفاصيل ورشة تدريبية حول "الكتابة الإبداعية الصحفية"

تنظم لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين ورشة تدريبية حول "الكتابة الإبداعية الصحفية Nonfiction News Story".



يشار إلى أن الورشة تهتم بالكتابة في صحافة العمق، الصحافة المبنية على الحكي وليس الإخبار فقط.



وتهدف الورشة إلى تنمية مهارات وسلوك الصحفى فى التعامل مع التقارير، والقصص الخبرية، والسردية، وفيتشر، سواء للنشر في الصحف، أو على البيئات الرقمية.



ويقوم بالتدريب الكاتب الصحفي الزميل خالد البرماوي الخبير المعروف في مجال الإعلام الرقمي تعقد الورشة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.



يشار إلى أن الورشة مجانية وتسجل الأسماء بمركز تدريب النقابة أو هاتفيا ت01099221510- 25741555 داخلي 1340.