أسعار اللحوم اليوم.. "الكندوز" بـ140 جنيهًا للكيلو

قال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية، إن هناك استقرار في أسعار اللحوم، اليوم الأحد، قبيل أيام من عيد الأضحى المبارك.



وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك وفرة من المعروض في الأسواق من اللحوم المحلية، وكذلك المستوردة من البرازيل والسودان، وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 و140 جنيهًا للكيلو، باختلاف المنطقة ونوعية وجودة اللحوم المباعة، مشيرا إلى أن سعر كيلو اللحوم البتلو بين 120 حتى 150 جنيها للكيلو، فيما سجلت اللحوم الضأن ما بين 125 و150 جنيهًا للكيلو.



وجاءت اللحوم الجملي فى سعر 100 إلى 120 جنيهًا للكيلو، فيما تباع اللحوم السودانية في منافذ التوزيع الاستهلاكية بين 85 و90 جنيهًا للكيلو هذا للحوم الكندوز، والضمان بين 100 و110 جنيهات للكيلو.