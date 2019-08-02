أشهر السباحين في تاريخ مصر

سطر المصريون إنجازاتهم في السباحة على مر السنين، فمنهم من تألق في المسافات الطويلة وعبر المانش عدة مرات، ومنهم من برع في منافسات السباقات القصيرة ومثل مصر في عدة بطولات عربية ودولية، وما زالت مصر تتربع على عرش السباحة في الوطن العربي وإفريقيا.



إسحاق حلمي

ولد عام 1901، وأُطلق عليه «رائد السباحة الطويلة»، ونال وسام الاستحقاق من الرئيس محمد أنور السادات لإنجازاته الرياضية، إذ عبر المانش في 23 ساعة و40 دقيقة، عام 1928، بمسافة 33.8 كيلومتر، وتوفى عام 1980.



عبداللطيف أبوهيف

أطلق عليه الاتحاد الدولي لقب "أعظم سباح في التاريخ"، كما لقب بـ "تمساح النيل" و"سباح القرن العشرين"، إذ سطع نجمه في الخمسينيات والستينيات كبطل السباقات الدولية للمسافات الطويلة، وعبر المانش 3 مرات، وحصل على بطولة العالم 5 مرات متتالية.



واحتل أبوهيف المركز الأول فى أعظم سباق للسباحة الطويلة في العالم عام 1963، بسباحته لمدة 36 ساعة فى بحيرة ميتشجان بالولايات المتحدة، ليقطع مسافة بلغت 135 كيلومترًا.