ريد بول قلقة من أداء مرسيدس "الجبار" في المجر

يثق فريق ريد بول في أنّ أداء مرسيدس "الجبّار" في المنعطفات البطيئة يترك الحظيرة النمساويّة في مواجهة تحدٍ صعب للفوز بجائزة المجر الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.



ورغم أنّ طبيعة حلبة هنغارورينغ الضيّقة والمتعرّجة يجب أن تتناسب نظريًا مع حزمة ريد بولهوندا، لكنّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بول يعتقد بأنّ أداء الفرق الثلاثة الكبرى قد تغيّر هذا العام.



إذ يعتقد بأنّ مرسيدس قد حلّت نقطة ضعفها السابقة في المنعطفات البطيئة؛ لتُصبح نقطة قوّتها الأساسيّة.



وعندما سُئل من قبل إن كان يعتقد أنّ ريد بول ستكون المرشّحة للظفر بالفوز نهاية الأسبوع الجاري، قال هورنر: "نستمتع بالذهاب إلى حلبة المجر. لكنّ أداء مرسيدس في المنعطفات البطيئة جبّار، وأعتقد بأنّهم سيكونون منافسين تصعب هزيمتهم".



لكنّ ريد بول تملك سببًا يدفعها للتفاؤل على الأقل وهو يتمثّل في قدرتها على فرض تحدٍ بناءً على التقدّم الذي أحرزته على سيارتها "آر. بي15". إذ حقّق ماكس فيرشتابن انتصارَين على متنها خلال آخر ثلاثة سباقات.