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اقتصاد

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:10 ص
بورصة قطر
بورصة قطر
اكرم عمران - أسماء إبراهيم
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.63% خاسرة 66.45 نقطة، لتصل إلى مستوى 10437.3 نقطة.

وجرت التداولات بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 10.3 مليون سهم بقيمة 26.6 مليون ريال قطرى عبر 998 صفقة، وارتفع 6 أسهم، وانخفض 28 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.82%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.66%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%.
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