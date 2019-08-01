فى ذكرى وفاته.. قصة حياة الفنان سعيد صالح

يحل اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس، ذكرى وفاة الفنان الراحل سعيد صالح، فقد ولد يوم 31 يوليو 1939، وتوفي في 1 أغسطس 2014، في قرية مجيريا مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وقد أكمل دراسته حتى تخرج من كلية الآداب 1960م، وقرر أن يعمل في المسرح وهناك اكتشفه الممثل والمخرج حسن يوسف، والذي قدمه من المسرح للعمل في السينما.





وظل "صالح" متعلق بخشبة المسرح حتى بعد عمله في السينما، فقد كان في جميع مقابلاته الإعلامية يشير إلى نفسه على أنه فتى المسرح والذي شارك في 300 مسرحية، ومن أهم الأدوار التي قام بتأديتها مسرحية "مدرسة المشاغبين" ومسرحية "العيال كبرت".





كما شارك في 500 فيلم، وكان يقول على نفسه: "السينما المصرية نجح فيها 1500 فيلم ولي الثلث فيها".



