أطعمة "صديقة القلب".. تعرف عليها

يعتبر البروتين من أهم المعادن الجيدة للجسم، حيث أنها ضرورية للشعر والبشرة والأظافر، والقلب أيضًا، فوفقًا لما ذكره موقع " healthybuilderz" فهناك أطعمة تساعد بشكل كبير فى حماية قلبك من الأمراض.



ـ الأسماك

بصرف النظر عن تزويد جسمك بكميات جيدة من البروتين، فإن الأسماك تساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث انها تعتبر أحد اكثر أنواع البروتين التى يحتاجها قلبك.



ووفقًا للأطباء، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية هي أشكال صحية من الدهون التي تعد مفيدة لنظام القلب والأوعية الدموية.



ـ المكسرات والبذور

تعد المكسرات والبذور أيضًا مصادر جيدة لأحماض أوميجا 3 الدهنية وبالطبع البروتين، فاستهلاكها بشكل منتظم، يساعد فى حماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض الخطرة.



يقول الخبراء، إنه يمكنك تناول 28 جرامًا من المكسرات - أي ما يعادل كمية المكسرات التي يمكن أن تلائم راحة يديك.



ـ البقوليات

تعتبر البقوليات من مصادر البروتين الصديقة للقلب لأنها تزود جسمك بالبروتين دون إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية.



وفقًا لما ذكره الأطباء، فأنها تساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئة وكذلك ضبط ضغط الدم، والحماية من إنسداد الشرايين.