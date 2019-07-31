5 طرق لعلاج نقص الانتباه وفرط الحركة

يعتبر نقص الانتباه أكثر الاضطرابات تشخيصا بين الأطفال، وغالبا ما يكون مصحوبا بأعراض فرط الحركة عند الأطفال، لذلك يعرف بأنه "اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة".



كما حذر العديد من الأطباء، من المضاعفات التي يمكن أن تحدث لمريض متلازمة نقص الانتباه وفرط الحركة، وعلى رأسها ضعف الأداء المدرسي وما يصاحب ذلك من التعرض للعقاب أو النقد الدائم والإحباط وفقدان الثقة بالنفس، وصعوبة التواصل مع زملائهم ومع الأكبر منهم سنا.



ويظهر الأطفال الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة جانبا واحدا فقط من الاضطراب، لكننا غالبا ما نستطيع ملاحظة وجود الارتباط بين اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة.



وهناك عدة خطوط متوازية للتعامل مع مريض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة كالآتي:



1-العلاج السلوكي بتعزيز السلوكيات المطلوبة والقضاء تدريجيا على السلوكيات غير المرغوب فيها.



2-العلاج العائلي.



3-العلاج باستخدام مجموعات الدعم.



4-التدريب على اكتساب المهارات.



5-العلاج الدوائي بأدوية منشطة للمخ والأدوية المهدئة.