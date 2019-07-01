5 تعديلات غذائية لعلاج الكبد الذهنى

تُطلق تسمية الكبد الدهني غير الكحولي على مجموعة مشاكل يتعرّض لها الكبد، أهمها وجود خدوش أو تلف في أنسجته نتيجة تراكم الكثير من الدهون عليه. ولا يعرف العلماء حتى الآن لماذا ينتج الكبد أحيانًا هذه الكمية من الدهون، لكن هناك عوامل تزيد من هذا السلوك مثل زيادة الوزن وارتفاع السكر بالدم.



يمكنك علاج الكبد الدهني غير الكحولي بواسطة التعديلات الغذائية التالية:



- لكل طعام مؤشر للسكر، يقيس مدى ارتفاع السكر بالدم بعد تناوله، وفي حالة الكبد الدهني تناول الأطعمة ذات المؤشر المنخفض فقط، مثل الخضروات والبقول.



- تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين والمكاريل، لأنها تحسن من مستوى الدهون الصحية بالجسم، وتطرد الكولسترول الضار.



- احرص على اختيار الأطعمة النباتية ذات الدهون الصحية، مثل الأفوكادو الذي يساعد على وقاية أنسجة الكبد من التلف.



- تجنّب الحلويات مثل الكعك والكوكيز، وكذلك المشروبات السكرية كالصودا والعصائر المحلاة، واللبن الزبادي المضاف إليه سكر.



- لا تتناول الخبز الأبيض، أو الأرز الأبيض، يناسبك الخبز والأرز الأسمر.