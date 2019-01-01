استعادة باقي مجوهرات الفنانة شيرين سيف النصر المسروقة من شقتها

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في استعادة باقي مجوهرات الفنانة شيرين سيف النصر، بعد إلقاء القبض على صديقتها المتهمة بحوزتها جزء من المسروقات.



وأرشدت المتهمة أثناء مناقشة رجال الأمن لها عن مكان بيعها نصف المصوغات المسروقة في محل جواهرجي بمنطقة الجيزة وتوجهت القوة رفقة المتهمة إلى المحل، وبمواجهتها بالصائغ، أقر بشرائه كمية من المصوغات الذهبية منها، وشرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الجواهرجي حسن النية ولم يكن على علم بأن المصوغات متحصلات جريمة سرقة.



واستعادت المباحث المصوغات المسروقة وضمها على الجزء الذي ضبط بحوزة المتهمة وبعرضه على الفنانة شيرين سيف النصر تعرفت عليها وأقرت بأنها المجوهرات المسروقة من شقتها.



وكانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة مجوهرات ذهبية وماسية من شقة الفنانة شيرين سيف النصر، حيث تبين أن صديقتها وراء ارتكاب الجريمة وأعاد رجال المباحث جزء من المسروقات.



وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة اخطارا بإبلاغ الفنانة شيرين سيف النصف باكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.



وتبين من المعاينة التي أجراها ضباط المباحث برئاسة المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث لللقسم الجيزة عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة ما يؤكد مشروعية الدخول.



ونجحت التحريات من خلال فحص المترددين على الشقة في التوصل إلى هوية المتهمة والتي تبين أنها صديقة للفنانة، وتتردد على شقتها واستغلت تواجدها بشقتها واستولت على المجوهرات من غرفة نومها.



ألقت قوة أمنية القبض علي المتهمة التي أرشدت عن جزء من المسروقات تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق.