بروفايل.. "قاهر الإجرام" في الشرقية مديرا لشرطة النقل والمواصلات

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارا بتعيين اللواء رفعت خضر مديرا للإدارة العامة لشرطة النقل، ضمن حركة التنقلات العام لمساعدي الوزير للعام الحالي 2019.



يذكر أن خضر كان مديرا لمباحث الشرقية، ثم حكمدار لشمال سيناء، قبل أن يتولى بعدها منصب مساعد أول لوزير الداخلية مديرا للإدارة العامة لشرطة الكهرباء.



اللواء رفعت خضر من مواليد محافظة القليوبية، وعمل فترة فى إدارة البحث الجنائى بها، وتم تصعيده مديرا لمباحث الأقصر، ومنها إلى منصب مدير مباحث الشرقية، لمدة 3 سنوات، وهناك لقب بـ"قاهر خط بلبيس".



انتقل اللواء رفعت خضر من الشرقية وتم تصعيده لمصلحة الأمن العام، للعمل بمنطقة قنا والأقصر، ثم تم تصعيده حكمدار لمديرية أمن شمال سيناء، وعمل خلالها على مواجهة العناصر الإرهابية.