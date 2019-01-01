الخميس 25 يوليه 2019 الموافق 22 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
قلب مصر
سياسة
جميع الموضوعات مصر
رياضة
مصرية
عالمية
جميع الموضوعات رياضة
حوادث
حوادث
محاكمات
جميع الموضوعات حوادث
عالم
عرب وعالم
صحف أجنبية وعربية
جميع الموضوعات عالم
اقتصاد
اقتصاد مصر
اقتصاد عالم
جميع الموضوعات اقتصاد
فن
فن
ثقافة
جميع الموضوعات فن
محافظات
الإسكندرية
أسيوط
أسوان
البحيرة
بني سويف
الدقهلية
دمياط
الفيوم
الغربية
الإسماعيلية
كفر الشيخ
مطروح
المنيا
شمال سيناء
المنوفية
الوادي الجديد
بورسعيد
القليوبية
قنا
البحر الأحمر
الشرقية
سوهاج
جنوب سيناء
السويس
الأقصر
جميع الموضوعات محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
احزاب و نقابات
النائب
ولاد الكار
جميع الموضوعات سياسي
لايف ستايل
أسرة ومجتمع
لقمة هنية
جمال وديكور
أزياء وموضة
همسات زوجية
صحة ورشاقة
مشاهير
نصيحة زوجية
الصحة
المرأة
النفسية اية
سكون
ابواب الخير
جميع الموضوعات لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
مثقف
مرايا الابداع
جميع الموضوعات الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
فن
أحمد الفيشاوي يرفض تنفيذ وصية والده قبل دفنه في المنوفية
الخميس 25/يوليه/2019 - 09:18 م
طباعة
شيعت جنازة الفنان فاروق الفيشاوي، قبل قليل من مسقط رأسه بمحافظة المنوفية وسط حضور عدد كبير من أهالي قريته.
التفاصيل
موضوعات متعلقة
منذ ساعتين و 23 دقيقة
محمد الباز يكتب: المرعوب.. لماذا يخاف أيمن نور؟
منذ حوالي 7 ساعات
بالأسماء.. الحركة الكاملة لتنقلات مساعدي وزير الداخلية
منذ حوالي 7 ساعات
تأييد إلزام أحمد عز بدفع 700 ألف جنيه مصروفات مدرسية لـ"توأم زينة"
منذ حوالي 17 ساعة
بعد رحيله.. كيف تبنأ فاروق الفيشاوى بوفاته قبل موته بـ20 يومًا؟
الصور
نجوم الفن يشيعون جثمان فاروق الفيشاوي
بالصور.. أحمد سعد يتألق فى وايت بيتش بمارينا 5
مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى المصرى
مباراة تتويج الأهلى بالدورى الـ41 فى تاريخه
جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن
الأكثر قراءة
شهيرة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة فاروق الفيشاوي
منذ ساعتين و 54 دقيقة
للمرة الثانية تجديد حبس منى الغضبان 45 يومًا في الفيديوهات الفاضحة
منذ حوالي 8 ساعات
بالأسماء.. الحركة الكاملة لتنقلات مساعدي وزير الداخلية
منذ حوالي 7 ساعات
مستندات.. التحقيقات الكاملة مع "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق واعترافات شركائه
منذ حوالي 5 ساعات
المزيد
ستوديو
ستوديو
"مصر كانت تسير لمأساة دموية".. رأي السبسي في حكم الإخوان
ستوديو
جينفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها بحضور حبيبها.. صور
ستوديو
أهمية المشاركة الأمريكية في منتدى غاز الشرق الأوسط (فيديو)
ستوديو
محمد هنيدي ينعى فوزية عبدالعليم.. صورة
رياضة
شهاب عبدالله أفضل لاعب في مباراة مصر والنرويج بربع نهائي بطولة العالم لليد
منذ نصف ساعة
هدف متأخر في مرمى توتنهام يمنح مانشستر يونايتد الفوز
منذ 38 دقيقة
مصر تضرب موعدًا مع فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم
منذ ساعة
رئيس بعثة منتخب شباب اليد: نأمل في إسعاد جماهير مصر
منذ ساعة
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
المنتخب المصري يتأهل للدور "قبل النهائي" في كأس العالم لكرة اليد
الرئيس نيوز
في روسيا.. لماذا سيُمنع المسؤولون من ارتداء ملابس "باهظة الثمن"؟
الرئيس نيوز
المتهم بقتل لواء الشرطة السابق: كنت باشتغل عنده وطردني
الرئيس نيوز
تعديل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس
منوعات
علماء الأحياء يعثرون على بكتيريا خطيرة داخل التفاح
منذ ساعة و 8 دقيقة
فوائد عديدة لتناول الليمون.. تعرف عليها
منذ أقل من ساعتين
تجاهل وجبة الإفطار يعرضك لخطر كبير
منذ أقل من ساعتين
فلكيون: نجم عملاق في طريقه للزوال يقدم نظرة مسبقة عن مصير الشمس
منذ ساعتين و 18 دقيقة
المزيد
كشكول
كشكول
بدء اختبارات القدرات لشهادات المعادلات.. السبت
كشكول
نظام جديد لتنسيق الجامعات الخاصة العام المقبل
كشكول
بينها الطب والتمريض.. الموافقة على زيادة أعداد الطلاب بـ4 كليات
كشكول
العليا للتنسيق "stand by" لتحليل رغبات المرحلة الأولى.. وأماكن خالية بـ"الحاسبات والبيطري".. وأزمة بالأعداد
إسلام سياسي
إسلام سياسي
تفاصيل جديدة بشأن فضيحة الفساد المالي لقادة الإخوان في تركيا
إسلام سياسي
قيادي إخواني: التنظيم الدولي أقرّ الفساد المالي لقادة الجماعة بتركيا
إسلام سياسي
داعش وطالبان "يهزان" كابول بـ3 تفجيرات كبرى
إسلام سياسي
نورا.. قناصة داعش الحسناء التي ظهرت في العراق من جديد
مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر والدائرة الإسلامية «5»
مدحت بشاى
ميرفت مطر وجوقة الحنيّة الكدابة
ماجد حبته
أبناء الأخ العقيد
ماجد حبته
اللعب القطرى فى الصومال
المزيد
الثقافة
"كيفية التغلب علي التلوث" بثقافة أحمد بهاء الدين
منذ أقل من نصف ساعة
"الآثار الاجتماعية والسيسيولوجية لثورة 23 يوليو" بثقافة القاهرة
منذ أقل من نصف ساعة
ختام البرنامج التدريبي "الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي" بقصور الثقافة
منذ ساعة الا ربع
"حماية حقوق المرأة" على طاولة المجلس الأعلى للثقافة بمشاركة برلمانيين
منذ أقل من ساعتين
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News