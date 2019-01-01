الأربعاء 24 يوليه 2019 الموافق 21 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الصحة

3 عمليات تجميل هي الأكثر خطورة

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 09:07 م
جريدة الدستور
طباعة
ads
إن تطور الجراحة التجميلية في السنوات الماضية جعل الإقبال على عمليات التجميل أمرًا شائعًا جدًا في مجتمعاتنا. فالنتائج التي تحققها هذه العمليات تبدو مذهلة في العديد من الأحيان، ولكن علينا ألا ننسى أن هذه الإجراءات الجراحية تترافق عادة مع مخاطر هي نفسها التي ترافق العمليات الجراحية الأخرى.

تعرفوا فيما يلي على أخطر 3 عمليات تجميلية والخطوات التي يمكن أن تخفف من مخاطرها.

- جراحة تجميل الفك
يزداد الإقبال على هذه الجراحة خاصة بين الفنانين والفنانات الذين يقومون بتعريض الفك الأسفل وتغيير شكل الذقن عند الحاجة. من أبرز المخاطر التي يمكن أن ترافق الجراحة في هذه المنطقة الحساسة من الوجه، تعرض الأعصاب للتلف مما يحد من قدرة الوجه على التعبير، بالإضافة إلى ظهور ندوب يصعب إخفاؤها وكدمات ناتجة عن تجمعات دموية خارج الأوعية. وقد تترافق هذه العملية مع حدوث نزيف، جلطات، أو وفاة نتيجة خطأ في التخدير. وتزداد نسبة هذه المخاطر لدى المدخنين أو عند المعاناة من مشاكل في الأوعية الدموية.

- جراحة شد الجسم
هي واحدة من أخطر العمليات التجميلية كونها تطال الترهلات في مناطق البطن، الأرداف، والفخذين في الوقت نفسه. وهي تساعد أيضًا على إزالة الدهون المتراكمة في هذه المناطق، وتؤمن شد الجلد.

تتطلب هذه الجراحة البقاء عدة ساعات تحت التخدير، ويمكن أن تعرض من يخضع لها لمضاعفات في القلب والأوعية الدموية. أبرز المخاطر التي يجب معرفتها قبل إجرائها هي: حدوث نزيف أثناء الجراحة والوفاة نتيجة خطأ في التخدير. أما المضاعفات التي تظهر بعد الجراحة فتمتد من الألم، والانتفاخ، والتورم إلى صعوبة التآم الجروح، خاصة لدى المدخنات واللواتي يعانين من مرض السكري.

- جراحة شفط الدهون
هي من العمليات التجميلية الشائعة جدًا، كونها تؤمن مفعولًا منحفًا سريعًا. وهي تعتمد على شفط الدهون الزائدة في الجسم من مناطق البطن، الأرداف، الفخذين، الذراعين، العنق، والذقن. إن سوء تطبيق هذه الجراحة قد يؤدي إلى حدوث تشوهات في الجلد، وهي قد تترافق مع نزيف وتترك كدمات وأوراما تحتاج إلى وقت لتزول. كما يمكن لهذه العمليات أن تسبب التهابات ومشاكل في القلب والكلى.

للتخفيف قدر المستطاع من المخاطر التي ترافق هذه العمليات من الضروري التقيد بالخطوات التالية:
• اختيار جراح التجميل والفريق الطبي الذي يملك خبرة والموثوق بكفاءته في هذا المجال.
• إبلاغ الفريق الطبي عن جميع الأدوية التي يتم تناولها للتخفيف من مخاطر النزيف.
• الخضوع لجميع الفحوصات اللازمة وعدم إهمال أي منها.
• التفكير جديًا بضرورة الخضوع لهذه الجراحة قبل اتخاذ القرار النهائي في هذا المجال، والأخذ بالاعتبار أن كل عمل جراحي حتى لو كان تجميليًا، يترافق مع خطورة تهدد الحياة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

yalla shoot ماتش الزمالك والإسماعيلى الآن بث مباشر في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة إصابة 20 ألف طفل مصري بـ«فيروس سي»

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

منذ يومين

مصرع طالبة بكلية الصيدلة سقطت من أعلى منزلها بالبحيرة

ads

الصور

image description

جنازة والدة يسرا.. حضور كبير لنجوم الفن

image description

نجوم الفن في جنازة والدة يسرا

image description

نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان والدة يسرا

image description

تكريم نجوم مصر فى حفل جوائز "الميما" (صور)

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

ads

الأكثر قراءة

yalla shoot ماتش الزمالك والإسماعيلى الآن بث مباشر في الدوري المصري

أشرف زكي لـ"الدستور": "فاروق الفيشاوي بخير"

مصادر تكشف لـ"الدستور" القصة الكاملة لإطلاق نار خارج محطة مصر

محمد الباز يكشف عن غلطة لا تغتفر للرئيس السادات (فيديو)

ستوديو

تعرف على تطورات الحالة الصحية لماجي بوغصن

أحمد حجازي بعد إجرائه عملية جراحية: "تمت بنجاح" (صور)

الصدفة تجمع أحمد عز ومحمد نور داخل "الجيم" (صور)

جملة تلازم علي ربيع منذ 6 سنوات من عروض "مسرح مصر"

ads

رياضة

برشلونة يسجل تراجعا جديدا في معدلات أرباحه بموسم 20182019

استبعاد لوك رو وتوني مارتن من سباق فرنسا للدراجات

مرسيدس وفيراري يشاركان في سلسلة نتفليكس الجديدة عن فورمولا 1

منتخب شباب اليد يبهر العالم بـ6 انتصارات متتالية في مونديال أسبانيا

الرئيس نيوز

ارتباك بسبب إلغاء الكاش.. و"التعليم" توقف تحصيل المصروفات وتستعد لزيادة جديدة

حفتر: سنرفع "راية النصر" في قلب طرابلس قريبا

إخلاء سبيل شادي الغزالي حرب.. والنيابة تستأنف

عرض "بلاغات الفساد" ضد الوزراء أو المحافظين على رئاسة "النيابة الإدارية"

منوعات

بيع زوج أحذية رياضية بـ437 ألف دولار

سلطان ماليزيا يشكك في نسب ابنه من طليقته ملكة الجمال

10 مدن عربية وأجنبية من أفضل الوجهات السياحية

احذر ترك "بلوتوث" مفتوح فى حالة عدم استخدامه

كشكول

رئيس جامعة المنيا يُكرم عمدة مدينة ورئيس جامعة "هيلدسهايم"

ننشر نتيجة اختبارات الترقي للمعلمين

"فيصل": اتحاد طلاب مصر يشارك في دعم الروابط المصرية اﻻفريقية

بالصور...جامعة حلوان تنظم قافلة طبية بمركز شباب حلوان غرب

إسلام سياسي

إخواني منشق: الإلحاد والإرهاب نتيجة طبيعة لتأثير أفكار الجماعة على شبابها

الانشقاقات تضرب حزب أردوغان.. وباحث سياسي يوضح الأسباب

قيادي بالدعوة السلفية: لسنا دولة داخل مصر كـ"الإخوان"

البشبيشى : شباب الإخوان يعانون "الإحباط" واليأس فى تركيا

مقالات الرأي
حمدى عبدالتواب
حمدى عبدالتواب يكتب: عبدالناصر وصلاح ولعنات المصريين
د. إلهام سيف الدولة حمدان
ماهية الروح الرياضية
لواء. محسن الفحام
مصانع الأبطال
القس. رفعت فكرى
التنوير
المزيد

الثقافة

غدًا.. شعر "ثورة يوليو الحديث" ببيت الشعر العربى

منتدى الشعر يطلق جائزة باسم حلمي سالم

قيمتها 5000 جنيه.. تفاصيل جائزة حلمي سالم للشعر

رئيس كتاب مصر يشارك في مهرجان جرش للشعر العربي بالأردن

صفحتنا ع الفيس بوك