نجوم الفن يشاركون فى تشييع جثمان والدة يسرا

حرص عدد من نجوم الفن على المشاركة في صلاة الجنازة على والدة الفنانة يسرا، بمسجد السيدة نفيسة، بعدما وافتها المنية، صباح اليوم الأربعاء.



وشارك في تشييع الجنازة كل من الفنانين"ميرفت أمين وآسر ياسين وأحمد حلمي وإلهام شاهين ورجاء الجداوي وأشرف زكي".



وتوفيت والدة النجمة يسرا، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض خلال الأشهر الماضية، داخل أحد مستشفيات بمنطقة المهندسين.



وأصيب والدة الفنانة يسرا بأزمة صحية بداية يونيو الماضي، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات نتيجة أزمة صحية مفاجئة، وتم احتجازها في العناية المركزة، ورافقتها الفنانة يسرا طيلة رحلة علاجها، وأوقفت جميع نشاطاتها وأعمالها الفنية لتتمكن من مرافقة والدتها داخل المستشفى.