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مصر

تهنئة السيسي للشعب المصري بذكرى ثورة يوليو تتصدر اهتمامات الصحف

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 08:07 ص
السيسي
السيسي
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أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته أمس للشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو، وعددا من أخبار الشأن المحلي.
ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن ثورة 23 يوليو 1952 ضربت مثالا على وعي الشعب، وأثبتت رغبة المصريين في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله، في تدوينة كتبها أمس على حسابه بموقع "فيسبوك"، نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثلا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبته الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة.
كما ذكرت صحيفة "الأهرام" أن السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية هنأت الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو.
وأضافت الصحيفة أن قرينة الرئيس، كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهنئ الشعب المصري العظيم بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، التي تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبا وجيشا من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، لتظل ذكرى ثورة يوليو شاهدا على إرادة هذا الشعب".

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات يستمر في تلقي رغبات طلاب المرحلة الأولى حيث وصل عدد طلاب الذين سجلوا رغباتهم إلى ما يقرب من 130 ألف طالب ومازال هناك 13 ألفا لديهم فرصة لتسجيل رغباتهم حتى الساعة السابعة من مساء غد الخميس ومن المنتظر إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بداية من الأسبوع المقبل.
أما صحيفة "الأخبار" فذكرت أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحث آخر المستجدات في مشروع تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم استعراض حصر بأعداد مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين، تمهيدا لتحويلها للعمل بالوقود المزدوج على 3 مراحل، بدءا من سبتمبر القادم حتى نهاية 2022، باستثمارات متوقعة 3.109 مليار جنيه، تشمل تكلفة إنشاء 100 محطة تموين وتحويل 142 ألفا و124مركبة من بين 159 ألفا و837 تم حصرها، بينما يبلغ وفر استيراد بنزين 80 سنويا نحو 9.6 مليار جنيه.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة الإسكان تطرح قريبا 9024 وحدة سكنية بمساحة 118 مترا للوحدة بمدينة بدر للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن المتقدم للحجز يقوم بسداد 25 % من إجمالي قيمة الوحدة كمقدمة حجز مقسمة على 3 دفعات الأولي بنسبة 5 % عند التعاقد على الوحدة والدفعة الثانية بنسبة 5 % عند التخصيص والدفعة الثالثة بنسبة 15 % عند الاستلام، على أن يتم سداد باقي قيمة الوحدة مقسمة على 15 عاما لفائدة متناقصة ولأقساط ربع سنوية، كما يتم سداد 7 % من قيمة الوحدة كوديعة صيانة.

وتحت عنوان "مصر للطيران تقل 3217 حاجا للأراضي المقدسة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مصر للطيران سيرت 13 رحلة جوية نقلت على متنها 3217 حاجا إلى الأراضي المقدسة أمس لأداء فريضة الحج.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بالشركة تأكيدها تسيير 4 رحلات إلى جدة نقلت 943 حاجا و9 رحلات إلى المدينة المنورة بواقع 4 رحلات من برج العرب نقلت 933 حاجا و5 رحلات من مطار القاهرة نقلت 1314 حاجا من حجاج قرعة الدقهلية والغربية والبحيرة والإسكندرية، بالإضافة إلى بعثة التضامن والداخلية والترانزيت من باماكو وحجاج أفراد وسياحة بخلاف رحلات العمل.

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "صكوك الأضاحي للمنازل" أن وزارة الأوقاف أطلقت خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل للراغبين في شراء صك الأوقاف.
وأضافت أن الوزارة أوضحت أن إجمالي حصيلة مبيعات صكوك أضاحي وزارة الأوقاف بلغ 21 مليونا و920 ألفا و400 جنيه حتى الآن.
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