ضبط الشاب المتهم بحرق والده فى البحيرة

كشف مصدر مطلع أن الأجهزة الأمنية بالبحيرة، تمكنت من ضبط الشاب يعمل "نجار مسلح" المتهم بحرق والده البالغ من العمر 60 عامًا بمدينة أبو المطامير في محافظة البحيرة.



كان رواد موقع التواصل الاجتماعي قد نشروا فيديو يوضح الجريمة التي قام بها المتهم اتجاه والده وتم تداولها على نطاق واسع.



وفور انتشار مقطع الفيديو شكل فريق من الضباط لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لمدى صحته من عدمه، وخلال السير في إجراءات البحث تبين صحة الفيديو المتداول، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وجاري التحقيق معه للوصول لدوافعه لارتكاب الجريمة.



وكشف أحد شهود العيان أن هناك مشاكل أسرية بين الابن ووالده خلال الفترة الماضية، وهي السبب الرئيسي في الواقعة، نتيجة عدم اتزان المجني عليه وانحرافه سلوكيًا، مما دفع الشاب لإشعال النيران في جسد والده.