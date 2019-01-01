منتخب مصر لكرة السلة "رجال" يخسر أمام تشاد ببطولة الافروكان

خسر المنتخب الوطني لكرة السلة "رجال" أمام نظيره التشادي بنتيجة 95-98 في المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل لدور الثمانية ببطولة الافروكان المقامة حاليا بمالي.

وجاءت نتيجة الفترات 20-22 و14-23 و27-18 و21-19 و16-13 لصالح تشاد.

وكان المنتخب الوطني تأهل لهذه المباراة بعد احتلاله المركز الثاني بالمجموعة الرابعة حيث فاز على غينيا 84-57 وخسر أمام تونس 68-75.

