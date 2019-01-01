المصريين الأحرار بمطروح يرصد مخالفات المنظومة الصحية بالوحدات القروية

نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمطروح جولة تفقدية على الوحدات الصحية بعدد من القرى بمحيط المحافظة لرصد حال المنظومة الصحية بالمحافظة بعد تضرر المواطنين من ضعف وتردي الخدمة.



وترأس وفد الحزب سلطان أبو الشيخ الزعيري أمين الحزب بالمحافظة وهيئة المكتب وأمناء اللجان النوعية، وشملت الجولة تفقد وحدات الصحة فى قرية النصر والحلازين وأولاد مرعي والمثاني، وتفقد المستشفى المركزي التي تخدم المنطقة الغربية من السلوم وحدود ليبيا.



وقال سلطان الشيخ أبو الزعيري، أمين الحزب بمطروح، إن الجولة رصدت معاناه المواطنين من أبناء المحافظة نظرًا لتردي منظومة الحالة الصحية ما بين إغلاق أبواب الوحدات من الأساس أو غياب الأطباء والممرضين، وبعض الاحتياجات للمستشفى المركزى.



وأضاف أمين المصريين الأحرار بمطروح، أن الوحدة الصحية بقرية النصر وجدنا بها طبيب يباشر أعمالة وسط غياب طاقم التمريض، بينما لا يتواجد أطباء أو تمريض أو موظفين بالأساس فى الوحدة الطبية بالحلازين.



وأوضح أن الوحدة الصحية بقرية المثاني، رصد فيها طبيب صيدلي يقوم بالكشف على المرضى نظرًا لعدم وجود أطباء متخصصين؛ فيما رصدت أمانة الحزب احتياج المستشفى المركزي لعدد 6 أسرّة لخدمة مرضي الغسيل الكلوى لعدم وجود أسرّة، فيما رصدت الأمانة إغلاق تام للوحدة الصحية فى قرية أولاد مرعي.



وأكد أمين حزب "المصريين الأحرار" بمطروح، أن تردي الخدمات الطبية بمحافظة مطروح تستوجب إعمال الرقابة ومحاسبة المقصرين والمتسببين فى إهدار المال العام والعبث بصحة المواطنين.