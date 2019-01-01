المغاوري: ثورة يوليو باقية ما بقي الشعب المصري ونضالاته

قال عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن ثورة يوليو 1952 صاحبتها تفجير الكلمة والفن والأغنية الوطنية التي أصبحت في هذا العصر سلاح للتحرر، وشحذ الهمم والتعبئة للشعب المصري.



وأكد خلال كلمته في احتفالية حزب التجمع بذكرى ثورة 23 يوليو، أن ثورة يوليو باقية ما بقى الشعب المصري ونضالاته في مواجهة التحديات والمخاطر القديمة والحديثة.



وعلق: "هناك من بين أبناء الشعب المصري، الذين ينطقون بلهجتنا وبلسان عربي، من يستكثرون على مصر أن تكون لها ثورة رائدة في العالم، وينكرونها ويحاولون إهالة التراب".



وأشار: "لم يتحرر الأخوة في الجزائر إلا بدعم قائد ثورة يوليو، ولم يرحل الاستعمار الإنجليزي من اليمن إلا من خلال دعم ناصر".