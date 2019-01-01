التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة خالد جلال، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأبيض مباراة الإسماعيلي غدا الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين للدوري.



ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: عبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم ومحمود عبدالعزيز أو"أيمن حفني" وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد.