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رياضة

مارادونا يوجه رسالة ترحيب إلى دانييلي دى روسي

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 07:57 م
جريدة الدستور
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وجه الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا، رسالة ترحيب إلى الإيطالي المخضرم دانييلي دي روسي القائد السابق لفريق روما، بعد انتقاله لصفوف بوكا جونيورز.

وقال مارادونا الذي لعب من قبل لصالح بوكا جونيورز: "لا أعرفك على المستوى الشخصي، لكنك بكل تأكيد ستنعم بالهدوء هنا".

وأضاف مارادونا في تصريحات متلفزة "نراك هنا قريبا، أرسل لك قبلاتي وتحياتي لأسرتك".
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