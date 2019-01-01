ذكرى ثورة يوليو بـ"ثقافة جنوب سيناء"

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع جنوب سيناء، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بذكرى ثورة يوليو، حيث عقد قصر ثقافة شرم الشيخ محاضرة تثقيفية بعنوان "ثورة 23 يوليو" ألقاها المخرج حسام مسعد، تناول خلالها الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة، ودور القوات المسلحة المصرية العظيم، موضحا التغيرات التي طرأت على المجتمع كنتاج للثورة.



وعرض قصر ثقافة طور سيناء فيلما سينمائيا بمكتبة الطفل بالقصر بعنوان "ألف نهار ونهار" ضمن نشاط نادى سينما الأطفال، أعقبه محاضرة بعنوان "ذكرى ثورة يوليو المجيدة" ألقاها مدير المكتب الفني بالمديرية، تحدث خلالها عن النتائج التي ترتبت على الثورة ومنها التخلص من الحكم الملكى الفاسد وإقامة جيش وطني قوى، موضحا تأثير مجانية التعليم والنهضة الصناعية المصاحبة لثورة يوليو، بالإضافة إلى محاضرة تثقيفية بعنوان "أشكال الشعر" ألقاها الشاعر حازم المرسي عضو اتحاد كتاب مصر، تناول خلالها الشعر من حيث التعريف والمفهوم والأهمية، موضحا أنواع الكتابات المتنوعة ومعرفة أشكال الشعر المختلفة، تلاها عقد أمسية شعرية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، بحضور الشاعرين سلام مدخل عضو نادي الأدب المركزى وحازم المرسى، وإلقاء بعض القصائد الشعرية منها عصر الثورة والشعب والجيش.