غيابات بالجملة في قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة الإسماعيلي مساء غد الأربعاء على ملعب بتروسبورت، في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ27 للدوري الممتاز.



ويغيب عن قائمة الزمالك، يوسف أوباما بسبب الإيقاف لمدة ثلاث مباريات، ومحمود عبد الرحيم "جنش" للإصابة، ومحمود كهربا لانقطاعه عن التدريبات، بجانب مصطفى فتحي وخالد بوطيب لعدم الجاهزية، وبهاء مجدي لأسباب فنية.



وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: "عماد السيد وعمر صلاح لحراسة المرمى، محمود علاء ومحمود حمدي (الونش) ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وحمدي النقاز وحازم إمام في خط الدفاع، طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وأحمد سيد (زيزو) ومحمد عنتر وأحمد مدبولي وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد إبراهيم في خط الوسط، حميد أحداد وعمر السعيد في خط الهجوم".



جدير بالذكر أن الزمالك تعادل في مباراته الماضية بالدوري مع فريق الجونة بنتيجة 2-2 أول أمس الأحد.