"رحلة الزمن الجميل" من جديد على مسرح العرائس.. الخميس

قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفنى للمسرح، إن العرض المسرحي "رحلة الزمن الجميل" من إنتاج الفرقة يعود من جديد ليُقدم على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة ابتداء من الخميس المقبل الموافق ٢٥ يوليو الجاري في تمام السابعة مساء.



وأوضح "نور" فى بيان صحفي، أن العرض يدور حول رحلة يقوم بها الأطفال للعصر الفرعونى، العرض من تأليف وأشعار يحيي زكريا، موسيقي وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجى، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.