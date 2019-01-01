طالبة الـ7%؜ فى الثانوية بالدقهلية: حرام تعبى يروح على الفاضى

شهدت محافظة الدقهلية واقعة رسوب طالبة فى امتحانات الثانوية العامة، وحصولها على ٧٪؜ بما يعادل ٢٩ درجة من ٤١٠ درجات.



‎وفوجئت الطالبة سمر السيد عبدربه، ابنة قرية طنبارة التابعة لمركز للسنبلاوين بروسوبها، قائلة: "يشهد لى الجميع بالتفوق وهذا ما عاهده منى الجميع طوال دراستي السابقة فكنت دائما من الأوائل، وكنت متوقعة أن يكون تقديرى 98%، وفوجئت بأن نتيجتى 7% أي ما يعادل 29 درجة من 410 درجات".



‎وأضافت: "اعتقدت للحظة الأخيرة أن النتيجة بها خطأ على الإنترنت فتوجهت إلى المدرسة ووجدت نفسى بدلا من استلام الشهادة أستلم إخطار رسوب، ووجدت أننى حاصلة على صفر فى اللغة العربية والتربية الدينية".



‎وأضافت قائلة: "تقدمت بتظلم للاطلاع على أوراق إجابتى، وفوجئت بأن الأوراق ليست أوراقى، وأن الخط ليس خطى، وهناك أوارق لا توجد بها كلمة مكتوبة، معبرة عن حزنها "بجد حرام تعبى كله يروح على الفاضى".



‎من جانبه أكد محمد محمود الباز، خال الطالبة، أنه حرص على اصطحاب نجلة شقيقته إلى الكنترول لتقديم التظلم للتأكد من أوراقها.



‎وأضاف أنه أحس بشىء غريب فور وصوله إلى الكنترول فتمت معاملتهم بطريقة مختلفة عن باقى الطلاب، حيث اصطحبهم المسئول إلى مكتب رئيس الكنترول للاطلاع على الأوراق بداخل المكتب حتى كانت الصدمة في الأوراق ليست أوراقها وليس خطها الموجود وهناك مواد الورق فارغ تماما، ولا يوجد معه مصدر إثبات حالة كما هو متبع قانونا.



‎وأشار إلى أنه أرسل العديد من التلغرافات والشكاوى إلى وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، وقدم شكاوى بالنيابة الإدارية والرقابة الإدارية، ولن يترك أى باب أو أى جهة وإلا سيطرق باباها حتى يعرف الحقيقة ويحصل على حقها.