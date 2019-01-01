الزمالك يؤدي مرانه الأخير على استاد بتروسبورت استعادادًا لمباراة الإسماعيلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال خوض مران الفريق الأخير، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "بتروسبورت"؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا /الأربعاء/ ببطولة الدوري الممتاز.



ويستضيف الزمالك فريق الإسماعيلي على ملعب "بتروسبورت" لحساب مؤجلات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة الأخيرة للدراويش في الدوري وقبل الأخيرة للفريق الأبيض الذي تتبقى له مباراة القمة مع الأهلي والمقررة يوم الأحد المقبل في ختام الدوري.