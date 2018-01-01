صحف الكويت تبرز تأكيد السيسي نجاح مصر في دحر الإرهاب

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي نجاح مصر في دحر الإرهاب، وتحيته إلى الشعب المصري لتحمله الصعاب؛ وذلك خلال كلمته أمس الاثنين في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، والتي تتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.



وقالت صحيفة (الأنباء)، تحت عنوان (السيسي: لن ننحني للإرهاب والمصريون بطل معركة الاقتصاد) إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الشكر للشعب المصري؛ لتحمله الصعاب في مواجهة خطر الإرهاب وتحدي الاقتصاد، مؤكدا أنه البطل الحقيقي في نجاح مسيرة التنمية والبناء.



ونقلت عن الرئيس السيسي قوله: "إن الأسر المصرية هي التي تقدم الأبناء والشباب الذي يضحي بحياته ودمه من أجل مصر، إن الشعب المصري هو من يقوم بالدور كله، ودورنا ينحصر في رؤية وتوجيهات وتحديد السياسات، ولولا الشعب المصري ما استطعنا مواجهة أكبر تحديين، وهما الإرهاب والاقتصاد.. الشعب المصري لديه وعي كبير وذكاء من أي شخص يمكن أن يخدعهم بكلام معسول، هذا المسار لم نجد خيارا غيره حتى نبني بلدا مرفوعة الرأس في مواجهة الإرهاب، لأننا لن ننحني أبدا لهم، ونحن قادرون بمشيئة الله ولا نخشى شيئا، وعلى استعداد لمواجهة الموت في أي وقت، كل المصريين الشرفاء على استعداد للقاء الله عز وجل، لأنهم يدافعون عن الشرف والكرامة والإنسانية والضمير والخلق والدين".



من جانبها، كتبت صحيفة (السياسة) تحت عنوان (السيسي: دحرنا الإرهاب ودمرنا بنيته وقادرون على تحدي الصعاب) إن الرئيس السيسي أكد أن خطر الإرهاب يأتي على رأس ما واجهته مصر من تحديات خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنه بفضل تضحيات رجال جيش مصر العظيم، ورجال شرطتها الباسلة، استطاعت الدولة محاصرته وتدمير بنيته التحتية، ودحر بؤر التطرف التي تنطلق منها العناصر الإرهابية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مصر كانت سباقة في التحذير من هذا الخطر، وطالبت المجتمع الدولي بالتكاتف لحماية الإنسانية من شروره والقضاء على مسبباته.



وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد أن شعب مصر أثبت أن لديه من قوة الإرادة والصلابة للمضي دائما للأمام، متخطيا في كل مرحلة تاريخية مرت بمصر جميع الصعاب والتحديات، مشددا على الاستمرار في العمل على الإصلاح والتطوير، إدراكا بضرورة مواجهة الأزمات التي طال أمدها.



ونقلت عن الرئيس السيسي قوله:" إن ثورة يوليو عام 1952 استطاعت أن تغير وجه الحياة في مصر على نحو جذري، وقدمت لشعبها العديد من الإنجازات الضخمة، وأحدثت تحولا عميقا في تاريخ مصر المعاصر، أنهى مرحلة ومهد الطريق أمام مرحلة جديدة، دعمت من قدرة الوطن على مواصلة مسيرة البناء والتقدم.



بدورها، قالت صحيفة (النهار) تحت عنوان (السيسي: ثورة يوليو غيّرت وجه الحياة في مصر وامتدت آثارها إلى العالم) إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن ثورة 23 يوليو، دونت صفحة مضيئة في سجلات التاريخ المصري، وأحدثت تحولا عميقا في تاريخ مصر المعاصر، مشددا على أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء جيلًا بعد جيل، يسلمون راية الوطن مرفوعة خفاقة.



وأضافت أن الرئيس السيسي أكد أن ثورة 23 يوليو غيرت وجه الحياة في مصر، وحققت تغييرات جذرية في مختلف الاتجاهات، مؤكدا أن الثورة العظيمة امتدت آثارها إلى جميع الشعوب الأخرى التي كانت تتطلع إلى الحرية والاستقلال.



وقالت صحيفة (الجريدة) تحت عنوان (السيسي يشكر الشعب المصري "البطل") إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بصبر المصريين، ووجه الشكر إلى الشعب المصري لتحمله الصعاب في مواجهة خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية، واصفا المواطن المصري بأنه "البطل الحقيقي" في نجاح مسيرة التنمية والبناء، والتي تضمنت خلال السنوات القليلة الماضية إجراءات قاسية.



ونقلت عن الرئيس السيسي قوله،:"لولاكم يا مصريين مكناش هنقدر نتصدى لأقوى حاجتين بيقابلونا، وهما الإرهاب وتدني الاقتصاد... أنتم أوعى وأذكى من إن حد ممكن يخدعكم بكلام معسول".



ومن ناحيتها، قالت صحيفة (القبس) تحت عنوان (السيسي: لن ننحني للإرهاب) إن الرئيس السيسي أكد أن خطر الإرهاب يمثل أهم التحديات التي تواجه الدولة، إلا أنه بفضل رجال الجيش، والشرطة الباسلة، نجحت الدولة في وقفه، ولن تنحني أمامه.



ونقلت عن الرئيس السيسي قوله:"الشعب هو صاحب الإنجاز في الإصلاح الاقتصادي، وفي حماية الدولة من الإرهاب والتطرف.. الشعب المصري يقوم بالدور كله، ودورنا ينحصر في الرؤية والتوجيه.. أنتم يا مصريين لم نكن ننجح إلا بكم".