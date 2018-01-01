رسميًا: الهلال السعودي يضم كاريو حتى 2023

تعاقد الهلال السعودي، رسميًا مع البيروفي أندريه كاريو، لمدة 4 سنوات مقابل 9 ملايين، و300 ألف دولار(34 مليون و875 ألف ريال سعودي)، في حضور رئيس النادي سعد بن نافل، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.



وتمثل قيمة الصفقة 70% من عقد اللاعب مع بنفيكا البرتغالي، الذي سيمتلك 30% من قيمة كاريو، ويحصل على مقابل تلك النسبة حال بيعه لأي ناد آخر.



كان اللاعب، مثل الفريق مقابل 4 ملايين يورو لموسم واحد فقط (25 مباراة)، فيما تم الاتفاق معه وناديه على إكمال الموسم الذي تبقت منه حينها 8 مباريات بمبلغ آخر لم يفصح عنه، ليلعب في المجمل 33 مباراة سجل فيها 6 أهداف وصنع 13، وأصبح أكثر من صنع أهدافا للفريق طوال الموسم، بالإضافة لكونه أكثر من نفذ مراوغات ناجحة في الهلال.



وأشاد لاعب المنتخب السعودي السابق والمحلل الرياضي عبده عطيف، بالصفقة، مؤكدا أهمية "الثعبان" للفريق.



كما نشر كاريو مقطعا مصورا خاطب فيه جمهور الهلال باللغة العربية حيث قال "مرحبا يا شباب" وأكمله باللغة الإنجليزية معبرا عن اشتياقه للجميع وارتياحه للعودة وعدا بتقديم مستوى يليق بالفريق.