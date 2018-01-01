مدافع ليبي يخضع لعملية جراحية بسبب عنف إبراهيموفيتش

تسبب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي، في إصابة الليبي محمد المنير، مدافع لوس أنجلوس إف سي، بكسر في عظام الخد خلال مباراة الفريقين السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.



وكشفت صحيفة "صن" البريطانية عن بقاء الدولي الليبي في المستشفى؛ بسبب الكسر الذي تعرض له في عظام الوجه.



وأفادت الصحيفة بأن اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، سيضطر لإجراء عملية جراحية، من أجل استعادة عافيته بعد الكسر.



ومن المتوقع أن يتعرض إبراهيموفيتش لإيقاف طويل الأمد؛ بسبب تعمده إصابة المنير بمرفقه خلال كرة مشتركة.



من جانبه، علق المصري عمرو طارق، مدافع نيويورك ريد بول، على الواقعة عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث كتب: "هذا أمر لا يُصدق، المنير سيخضع لعملية جراحية!".



وكان هذا التدخل العنيف من إبراهيموفيتش، تسبب في نشوب مشادة بينه وبين المصري زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس إف سي، عقب المباراة.