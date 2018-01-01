كوريا الجنوبية تحقق أول انتصار لها فى كرة الماء للرجال

حقق فريق كوريا الجنوبية لكرة الماء للرجال أول انتصار له في مباراته الأخيرة ضمن بطولة العالم للألعاب المائية لعام 2019 في كوانغجو.



فازت كوريا الجنوبية على نيوزيلندا بنتيجة 17-16 في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء في ملعب كرة الماء التابع لجامعة نامبو في مدينة كوانغجو.



بالتالي فإن كوريا الجنوبية التي شاركت في منافسات كرة الماء في البطولة بصفتها دولة مستضيفة، حققت هدفها لتسجيل أول فوز لها في كرة الماء للرجال في البطولة.



كان فريق كوريا الجنوبية لكرة الماء للرجال قد سجل 4 خسارات متتالية ضد نظرائه من اليونان وصربيا والجبل الأسود وكازاخستان.



وزارت السيدة الأولى لكوريا الجنوبية كيم جونغ-سوك ملعب كرة الماء لمشاهدة المباراة وتشجيع اللاعبين المشاركين فيها.