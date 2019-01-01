على طريقتها الخاصة.. شيرى عادل تنفى انفصالها عن معز مسعود (فيديو)

نشرت الفنانة شيري عادل، ستوري جديدة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، فيديو يجمعها مع زوجها معز مسعود.



وظهر الثنائي في الفيديو الذي تم تصويره اليوم الثلاثاء، في حالة من الوفاق أثناء عملهما على مشروع فني جديد.



وظهرت شيري في الفيديو بجوار زوجها معز مسعود في أحد المطاعم.



وقال معز، في الفيديو الذي نشرته شيري: "ده بجد انتي مجنونة.. خلينا نشتغل".



يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه شائعات خلال الفترة الماضية عن انفصال الزوجين، وهو ما نفاه الاستوري الذي نشرته شيري عادل لترد بتلك الطريقة على جميع الشائعات التي تؤكد خبر انفصالهما.​