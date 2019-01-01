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تكنولوجيا

رقاقة إلكترونية تخزن البيانات بنفس طريقة العقل البشري

الإثنين 22/يوليه/2019 - 11:38 م
جريدة الدستور
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طور فريق من الباحثين من جامعة "أر.إم.أي.تي" الأسترالية رقاقة إلكترونية يمكنها تقليد العقل البشري في استخدام الضوء لخلق الذكريات وتعديلها.

استوحى الباحثون فكرة الرقاقة من علوم البصريات الوراثية من أجل تطوير جهاز قادر على تقليد طريقة العقل البشري في تخزين البيانات وإلغائها. وتسمح علوم البصريات الوراثية للعلماء بفهم المنظومة الكهربائية لجسم الانسان بدقة بالغة، كما تتيح إمكانية التحكم بالخلايا العصبية باستخدام الضوء.

وتتكون الرقاقة الجديدة من طبقة رقيقة مصنوعة من خامات معينة تتغير مقاومتها الكهربائية مع تغير طول الموجة الضوئية التي تتعرض لها، بحيث تعمل على غرار الخلايا العصبية التي تقوم بتخزين وإلغاء البيانات من العقل البشري.

ونقل الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في مجال التكنولوجيا عن الباحث سوميت واليا، رئيس فريق الدراسة، قوله: "هذه التقنية تقربنا من التوصل إلى منظومة للذكاء الاصطناعي تتيح لنا الاستفادة من فهم الوظائف الكاملة للعقل البشري".

وأضاف: "الرقاقة الإلكترونية المستوحاة من علوم البصريات الوراثية تقلد البيولوجيا الأساسية لأفضل جهاز كمبيوتر في الطبيعة، وهو العقل البشري"، مشيرًا إلى أنه من الممكن تشغيل الرقاقة عن طريق تسليط ألوان مختلفة من الإضاءة عليها.

واختتم حديثه بالقول إن هذه التقنية "خطوة مهمة نحو تحقيق هدف ابتكار العقل الخارق، وهو مخ في صورة رقاقة يمكنه التعلم من البيئة المحيطة به مثلما يفعل البشر".
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