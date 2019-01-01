خلط المنظفات المنزلية والكلور يسبب الوفاة

تنظيف المنزل من الأمور الأساسية التى تقوم بها المرأة للحفاظ على نظافة المكان الذى تعيش فيه مع أسرتها، ولكن قبل أن تقدم على هذه الخطوة عليها معرفة تأثير المنظفات والصابون والمبيضات عليها، حيث وجد باحثون برازيليون أن خلط المنظفات والكلور يمكن أن تتسبب فى الموت فعلا.



وفقا لبحث أجراه المركز الوطني للسموم في ماليزيا ونشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فقد حذر العلماء الناس من خلط مواد التبييض مع أي عامل تنظيف أو منظف آخر مثل بعض المواد الكيميائية المنزلية التي تضر بصحتنا.



وكشف الباحثون عن مدى خطورة الخلط الكيميائي عن طريق تبادل التفاصيل حول حالة تنطوي على ربة منزل، والتي أصيب على ما يبدو بتسمم حاد عندما قامت بخلط مبيض التنظيف في الحمام الذي كان يحتوي على هيبوكلوريت الصوديوم مثل الكلور مع سائل تنظيف الأرضيات الذي يحتوي على حمض الهيدروكلوريك.



وبمجرد خلط المرأة المنظفات والمادة المبيضة وحدث تفاعل كيميائي، مما أدى إلى إنتاج غاز الكلور السام للغاية، كان الغاز الأصفر الغريب، الذي تم إنتاجه على الفور، قد تسبب في أعراض مثل السعال وصعوبة في التنفس وألم في الصدر والحلق والغثيان والقيء وأيضًا صداع شديد إذا استمر الأمر لفترة طويلة فإنه قد يعرض المرأة للموت.



ودفع هذا الحادث المخيف الباحثين إلى التوجه للجمهور ونشر هذه القصة لتوعية الجميع بالنتائج الخطيرة التي يمكن أن تسببها.