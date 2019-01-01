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رياضة

بيتي يتوج بذهبية الصدر في أولمبياد 2020

الإثنين 22/يوليه/2019 - 08:34 م
بيتي
بيتي
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فاز آدم بيتي بلقبه الثالث على التوالي في سباق 100 متر صدرا في بطولة العالم للسباحة اليوم، وذكر السباح البريطاني نفسه بهذا الإنجاز الذي فرض به هيمنته على سباحة الصدر ليستمتع باللحظة رغم أنه لم يحقق رقما قياسيا عالميا مرة أخرى.

وقبلها بليلة واحدة، أصبح بيتي أحدث سباح يدخل نادي "كبار السباحين الذين سجلوا أقل من 57 ثانية" بعد أن سجل 56.88 ثانية وهو رقم قياسي عالمي في الدور قبل النهائي. لكن بيتي لم يكمل طريقه ليسجل رقما عالميا جديدا، ولمس بيتي، الذي لم يخسر في أي بطولة كبرى خلال السنوات الخمس الأخيرة، الحائط أولا في 57.14 ثانية متقدما بما يزيد على ثانية كاملة على مواطنه جيمس ويلبي (58.46) والصيني يان زيبي (58.63) الفائز بالميدالية البرونزية.

وقال السباح الذي يبلغ من العمر 24 عاما "التوقعات التي أحملها لنفسي تسبب لي بعض الإحباط لكنني أعتقد أن ذلك سيمنحني قوة دفع للعام المقبل، نفدت الفرص في هذه البطولة. ولكن علينا الاستمتاع بالمنافسات والاستمتاع باللحظة".

وقال بيتي، الذي سيشارك في سباق 50 متر صدرا في جوانج جو، إنه سيتعلم الكثير ليحسن مستوى الأداء في أولمبياد طوكيو العام المقبل مدافعا عن لقبه الذي أحرزه في ريو.

وأضاف "لا يزال الأمر يشكل حدثا مميزا جدا بالنسبة لي لأنني توجت بلقب بطولة العالم وانطلقت أسرع من أي وقت مضى، كنت أبطأ قليلا من الليلة الماضية لأنني ارتكبت خطأ بسيطا جدا في أول خمسين مترا لكنني أعتقد أن أهم ما تعلمته هو أنني سأخوض منافسات العام المقبل وأنا أعرف المزيد عن قدراتي".
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