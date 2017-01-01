موندو ديبورتيفو: مبابي لا ينوي التجديد مع باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي الفرنسي كيليان مبابي لا ينوي التجديد لنادي باريس سان جيرمان، وسط أنباء رغبة ريال مدريد في ضمه.



مبابي انضم لباريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من موناكو، ويرتبط بعقد حتى 2023.



صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أشارت إلى أن باريس سان جيرمان يريد تجديد عقد اللاعب لابتعاده عن مفاوضات ريال مدريد الذي يفكر في ضمه الصيف المقبل.



وأشارت الصحيفة، على أن في الوقت الحالي رفض مبابي الحديث مع إدارة النادي الباريسي حول تحديد عقده، ولا يزال يفكر في تحديد مستقبله.



ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، لم يتحدث مع اللاعب بشكل رسمي، فقط يجس نبضه وكذلك يتحدث مع عائلته لتبادل الآراء بشأن استمراره في النادي.



في الوقت ذاته، يدرك ريال مدريد كل شيء يحدث مع مبابي، ولكن لا يريد أن تكون هناك مشاكل مع باريس سان جيرمان، لذلك لم يقدم أي عرض أو يتفاوض مع اللاعب، رغم أن التقارير تربط بشدة بين النادي الملكي وكيليان.