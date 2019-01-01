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عالم

تونس تصدر بيانًا بشأن طائرة حربية ليبية اخترقت مجالها الجوي

الإثنين 22/يوليه/2019 - 02:18 م
جريدة الدستور
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أصدرت وزارة الدفاع التونسية بيانا بشأن طائرة حربية ليبية هبطت اضطراريا بعد اختراق الأجواء التونسية.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أنه "تم صباح اليوم الإثنين في حدود الساعة السابعة والنصف التفطن إلى اختراق طائرة ليبية المجال الجوي التونسي بمنطقة بني غزال من محافظة مدنين جنوب تونس".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تفعيل منظومة الأهبة العمليّاتية لاعتراضها والتعرف عليها، غير أن هذه الطائرة اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين قبل الوصول إليها".

وقد تدخلت طائرة عسكرية تونسية على عين المكان وتبيّن أن هذه الطائرة عسكرية ليبية من نوع L39 يقودها ضابط طيار برتبة عقيد، والّذي أفاد في أول تصريحاته أنه اضطر للهبوط بالتراب التونسي جراء عطب.

وقد أجريت الأبحاث الأولية بمنطقة الحرس الوطني بمحافظة مدنين فيما سيتواصل البحث في الموضوع من قبل السلط القضائية العسكرية بحكم طبيعة الطائرة.

وأشارت مصادر محلية في وقت سابق من اليوم إلى أن قوات الأمن طوقت المكان بعد وصول الوحدات الأمنية لمعاينة الوضع، لافتة إلى أنها اعتقلت قائد الطائرة.
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