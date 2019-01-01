البدرى يتقدم باستقالته من بيراميدز ويعود للتدريب

قدم رئيس إدارة الكرة في نادي بيراميدز، حسام البدري، استقالته من منصبه منذ قليل، وعودته لتدريب أحد الفرق التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن.



ووفقا لبيان إعلامي، أعلن "البدري" عن اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه بنادي "بيراميدز"، والعودة من جديد للعمل في مجال التدريب كمدير فني.



وجاء اعتذار "البدري" بعد عمله لمدة عام كرئيس لإدارة الكرة في نادي "بيراميدز"، ومساهمته في تكوين النادي منذ بداية فكرة تأسيسه مع القائمين عليه وقتها حتى وصل لكي يصبح ضمن المنافسين على الدوري.



وحرص "البدري" على تقديم خالص شكره لجميع من عمل معه في الفترة السابقة التي قضاها في بيراميدز، التي شهدت نجاحات كبيرة بتواجد الفريق في المنافسة وحجز بطاقة اللعب في إفريقيا.



واختتم البيان الإعلامي أن "البدري" يستهدف العودة من جديد لاستكمال نجاحاته في مجال التدريب بكرة القدم.



وكان "حسام البدري" قد ترك مجال التدريب بعد رحيله عن" النادي الأهلي" الموسم الماضي، وتولى منصبا إداريا في نادي بيراميدز بقرار من "تركي آل الشيخ"، مالك النادي السابق.