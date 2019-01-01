واشنطن تعقد الآمال مع اليابان بعد انتخابات مجلس الشيوخ

تأمل الحكومة الأمريكية على ما يبدو في أن يستخدم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه قاعدة نفوذه الراسخة في مواصلة قيادة الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية.



فقد استجاب مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية إلى طلب من هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بالتعليق على انتخابات مجلس الشيوخ الياباني التي جرت يوم الأحد.



وقال المسئول إن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة العمل مع الحكومة اليابانية التي تعد حليفة وصديقة لأمريكا.



وذكر المسئول أن التحالف الأمريكي الياباني يستند إلى قيم ديمقراطية مشتركة، ويتمتع بدعم سياسي عريض في البلدين.