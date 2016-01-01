فوز 28 مرشحة في انتخابات مجلس الشيوخ الياباني

فازت 28 مرشحة بمقاعد في انتخابات مجلس الشيوخ الياباني التي جرت يوم الاثنين، وهو رقم يساوي الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في الانتخابات السابقة عام 2016.



وكانت انتخابات اليوم الاثنين أول انتخابات وطنية منذ دخل تشريع يهدف إلى سد الفجوة بين الجنسين حيز التنفيذ. وينص التشريع على أن عدد المرشحين الذكور والإناث في أي انتخابات يجب أن يكون متساويا قدر المستطاع.



وخاضت مئة وأربع سيدات انتخابات يوم الأحد، في نسبة تمثيل قياسية بلغت 28.1%.