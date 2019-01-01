الكويت تدعو إلى ضبط النفس بعد احتجاز إيران ناقلة بريطانية

قالت الكويت إنها "تتابع بقلق بالغ تسارع وتيرة التصعيد" في منطقة الخليج بعد احتجاز إيران ناقلة بريطانية.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الكويت أكدت أيضا على أن "استمرار مثل هذه الأعمال من شأنه زيادة التصعيد والتوتر وتعريض أمن وسلامة الملاحة لتهديد مباشر يستوجب معه أن يسارع المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومساعيه الدبلوماسية لاحتواء هذا التصعيد والتوتر".



وقالت الوكالة إن الكويت دعت أيضا إلى "التزام كافة الأطراف بضبط النفس واحترام قواعد القانون البحري الدولي بما يحقق تأمين السلامة للملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم".