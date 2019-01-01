آرسنال يثق فى حسم صفقة دانى سيبايوس قريبًا

يثق نادي آرسنال في إمكانية حسم تعاقده مع لاعب فريق ريال مدريد داني سيبايوس في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



ويسعى الجانرز إلى تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.



ويُعد سيبايوس ضمن أبرز أهداف كتيبة أوناي إيمري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



سيبايوس يعاني من قلة فرص اللعب المنتظم في سانتياجو برنابيو وهو ما أدى إلى ارتباطه بخطوة الرحيل عن النادي الملكي هذا الصيف.



وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أنه بالرغم من اهتمام أكثر من نادِ بضم سيبايوس، إلا أن آرسنال يثق في قدراته بشأن حسم تلك الصفقة.



وأفادت أن إدارة آرسنال تواصلت بالفعل مع نظيرتها في ريال مدريد وممثلي سيبايوس لبحث هذه الصفقة المرتقبة.



وأشارت إلى أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة.