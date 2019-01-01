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رياضة

برشلونة ينافس يوفنتوس وسان جيرمان على ظهير توتنهام

الأحد 21/يوليه/2019 - 11:07 م
جريدة الدستور
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دخل نادي برشلونة الإسباني في منافسة مع ناديي يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع داني روز، ظهير توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب نادي برشلونة في التعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ليكون بديلا للإسباني جوردي ألبا الذي لا يوجد له بديل في الوقت الحالي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن نادي برشلونة تحدث مع الظهير الإنجليزي للتعرف على موقفه من الانتقال إلى الفريق الكتالوني في الصيف الجاري ليكون بديلا لألبا.

ويقترب روز من الرحيل عن توتنهام عقب نهاية الموسم الماضي لا سما بعد خروجه من معسكر الفريق في الصين استعدادا للموسم الجديد.
ويرصد برشلونة التعاقد مع لاعبين آخرين في مركز الظهير الأيسر، وهم النسماوي ديفيد ألابا، ظهير بايرن ميونيخ الألماني، والبرازيلي فيليبي لويس ظهير أتلتيكو مدريد الإسباني.
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