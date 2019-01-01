رضا شحاتة: استغليت طموح لاعبي الجونة أمام الزمالك

أكد رضا شحاتة الذي تولى القيادة الفنية لفريق الجونة أمام الزمالك، أن جميع لاعبيه أدوا ما عليهم وكان لديهم طموح.



تعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لكل فريق، فى مباراة الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز، التي أقيمت على استاد الجونة.



أضاف شحاتة خلال مداخلة هاتفية عبر إذاعة الشباب والرياضة، اليوم: "استغليت رغبة لاعبي الجونة سواء الأساسيين أو البدلاء، في تحقيق شيء لأنفسهم وكان لديهم طموح ليظهروا أنفسهم أمام الزمالك".



وتابع: "حالة اللاعبين كانت غير جيدة على المستوى العام حتى الشبراوي كان يلعب وهو مصاب، لم نستعد جيدًا وبرغم ذلك قدمنا أداء جيدًا جدًا".



واختتم: "الأمر يحتاج إلى وقت كبير حتى أحفظ اللاعبين طريقة معينة وتكتيك معين، الموضوع يحتاج لوقت كبير ولكن رغم ذلك اللاعبين نفذوا التعليمات".