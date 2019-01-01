الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

"عزمى": مصر الثقافية حاضرة بقوة على مر العصور

الأحد 21/يوليه/2019 - 10:51 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
قال الدكتور هشام عزمي رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إن مصر كانت حاضرة بقوة في شتى المجالات لاسيما في الثقافة والفنون قبل ثورة يوليو، وأصبحت حاضرة بشكل أقوى بعدها.
واستعرض عزمي - خلال الاحتفالية التي نظمتها الهيئة اليوم الأحد بمناسبة حلول ذكري ثورة 23 يوليو 1952 بدار الكتب بباب الخلق - الدور الريادي لمصر في المنطقة منذ إنشاء دار الكتب في عام 1870 لتصبح أول مكتبة وطنية في الوطن العربي، مرورًا باستضافة الإسكندرية ثاني عرض سينمائي على مستوى العالم – بعد العرض الأول الذي أقيم في باريس - يناير 1896 وصولًا إلى الحقبة الليبرالية وما صاحبها من ازدهار للأدب والفنون والثقافة.
وتابع: أنه بعد ثورة يوليو بدأت مرحلة جديدة، حيث تم إنشاء وزارة الإرشاد القومي ثم وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة وتدشين معرض القاهرة الدولي للكتاب وغيرها من الإنجازات الكبيرة.
وأشاد عزمي في كلمته بالدور الرائد لثروت عكاشة، الضابط المثقف الذي قاد قاطرة الثقافة في مصر فنهض بالفن والأدب، كما توجه عزمي في ختام كلمته بالشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على ما تبذله من جهد في قيادة وزارة الثقافة ودعمها للعمل الثقافي في سبيل الوصول بالخدمة الثقافية إلى كل شبر على أرض الوطن.
وتحدث الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون عن الأغاني الوطنية ودورها في دعم وإذكاء حماس الجماهير، بينما استعرض الدكتور مسعد عويس أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ذكرياته في فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر.
حضر الاحتفال نخبة من قيادات دار الكتب والوثائق القومية من بينهم الدكتور عماد عيسى رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب والدكتورة عايدة عبدالغني المشرف على دار الكتب في باب الخلق، والدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية ومشيرة اليوسفي مسئول قاعة الموسيقى، وعدد من أعضاء اللجنة الثقافية بالهيئة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 27 دقيقة

محمد الباز يتحدث عن "مقال الحسين"

منذ يوم

"الآثار" تحقق في بصق زائر جزائرى على الملك سقنن رع

منذ يوم

الآن رابط تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2019 Tansik.Egypt.gov.eg

منذ يوم

حفيظ دراجي: مصر أبهرت العالم في "كان 2019".. وهذا الفرق بين "صلاح" و"محرز"

ads

الصور

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

image description

صور افتتاح جراج روكسي

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

ads

الأكثر قراءة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الجونة اليوم

محمد الباز يتحدث عن "مقال الحسين"

هل تعمد رياض محرز تجاهل رئيس الوزراء في نهائي أمم أفريقيا؟

ستوديو

طفل ينجح في التسلل إلى طائرة في مطار هيثرو البريطاني

رئيس "التنمية الصناعية": هدفنا توفير مناخ جيد للاستثمار من خلال توفير المرافق

الشبراوي: نزولي أمام الزمالك كان لتغيير نتيجة المباراة (فيديو)

رئيس هيئة التنمية الصناعية: رخصة تشغيل أي مصنع جديد تستخرج في أسبوع بدلًا من 634 يومًا

ads

رياضة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري

برشلونة ينافس يوفنتوس وسان جيرمان على ظهير توتنهام

رضا شحاتة: استغليت طموح لاعبي الجونة أمام الزمالك

شباب تونس يهزمون أمريكا في مونديال اليد

الرئيس نيوز

حقيقة وفاة "أردوغان" إثر نوبة قلبية

صاعقة تقتل 32 هنديا وتصيب 13 في ضربة واحدة

جدول ترتيب أندية الدوري بعد تعادل الزمالك مع الجونة

البحيري يكشف: رسائل طهران من احتجاز ناقلة النفط البريطانية

منوعات

السجن والجلد لشابين حرقا سيارة سيدة بالسعودية

سباق الجواميس.. موروث تقليدي في تايلاند

الحكومة العراقية: العام المقبل يشهد نهاية ملف المدارس الطينية

"روث الإبل" يُستخدم وقود لإنتاج الأسمنت في الإمارات

كشكول

الالتزام الحرفي بنموذج الاجابة.. أبرز ملاحظات طلاب الثانوية بعد اطلاعهم على كراساتهم

اتحاد طلاب المدارس يعلن الفائزين بمسابقة الطلاب المثاليين على مستوى الجمهورية

920 طالبًا يسجلون في اليوم الأول بمعامل تنسيق جامعة عين شمس

جامعة حلوان تفوز بالمركز الأول في مسابقة التعليم في مصر

إسلام سياسي

بيان هزيل من "إخوان سوريا" بعد إساءة قيادي بها للسوريين في تركيا

إخواني سوري يسب أبناء وطنه في تركيا ويؤيد ترحيلهم

"روسلان مراتوفيتش".. قصة مدرب داعش الذي يحاكم في أمريكا

عروس داعش الإيرلندية تطلب العفو من بلادها

مقالات الرأي
عمرو خالد
الرزق.. دعاء وأخذ بالأسباب «1»
محمود عابدين
كيف أصبحت روسيا صديقًا للقرد التركى؟
سيد عبدالقادر
وليمة على جثة الوطن
د.أحمد الخميسى
فيسبوك.. بدل المخبر أبوبالطو
المزيد

الثقافة

"عزمى": مصر الثقافية حاضرة بقوة على مر العصور

الأربعاء.. علي لفتة يناقش "فضاء ضيق" بالنيل الثقافية

"الموسيقى العربية" تحيي حفل ذكرى ثورة يوليو بـ"دار الكتب"

ثقافة جنوب سيناء تناقش تنشيط السياحة بنويبع

صفحتنا ع الفيس بوك