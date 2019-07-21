القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة اليوم في الدوري المصري

تبدأ مباراة الزمالك والجونة بعد قليل بث مباشر ضمن منافسات الدورى المصري في الأسبوع الـ33



وتنقل مباراة الزمالك والجونة قناتى تايم سبورت وأون سبورت ON Sport 1 + Time Sport في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية



وتقام مباراة الزمالك والجونة على استاد الجونة اليوم الأحد 21-7-2019

