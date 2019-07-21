القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة اليوم في الدوري المصري
الأحد 21/يوليه/2019 - 07:41 م
تبدأ مباراة الزمالك والجونة بعد قليل بث مباشر ضمن منافسات الدورى المصري في الأسبوع الـ33
وتنقل مباراة الزمالك والجونة قناتى تايم سبورت وأون سبورت ON Sport 1 + Time Sport في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية
وتقام مباراة الزمالك والجونة على استاد الجونة اليوم الأحد 21-7-2019
وتنقل مباراة الزمالك والجونة قناتى تايم سبورت وأون سبورت ON Sport 1 + Time Sport في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية
وتقام مباراة الزمالك والجونة على استاد الجونة اليوم الأحد 21-7-2019