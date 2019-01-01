"ساسي" يقود الفريق.. تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري

أعلن خالد جلال تشكيل الزمالك أمام الجونة اليوم الأحد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.



الدوري المصري يعود بعد انتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، بمباراة الزمالك والجونة، على ملعب الأخير، في الثامنة مساء اليوم.



الزمالك يلاقي الجونة ضمن منافسات الجولة 33 ببطولة الدوري المصري، وتتبقى له مواجهتان بعد لقاء اليوم أمام الإسماعيلي والأهلي.



وضم خالد جلال إلى تشكيل الزمالك أمام الجونة اليوم كلًا من عمر صلاح الذي يلعب بدلًا من محمود عبدالرحيم جنش المصاب بقطع في وتر أكيليس، وفرجاني ساسي الذي يظهر لأول مرة مع القلعة البيضاء بعد غياب طويل، فكانت آخر مشاركة له أمام حسنية أغادير المغربي ببطولة الكونفيدرالية وتعرض خلالها لإصابة قوية.



تشكيل الزمالك أمام الجونة اليوم

حراسة المرمى: عمر صلاح.



خط الدفاع: محمود الونش ومحمود علاء وحمدي النقاز وبهاء مجدي.



خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد إبراهيم.



خط الهجوم: عمر السعيد.